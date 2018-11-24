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Kimya mühendisinin siyanürle ölümü AFAD'ı harekete geçirdi

Ankara'da bir kimya mühendisinin konakladığı otel odasının kapısında 'Siyanür içtim, odaya girmeyin' yazılı not bulunması üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler, zehir ölçümü yaparken, kimya mühendisinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ankara'da bir kimya mühendisinin konakladığı otel odasının kapısında "Siyanür içtim, odaya girmeyin" yazılı not bulunması üzerine olay yerine AFAD ekiplerg çağrıldı. Sağlık ekipleri, mühendisin hayatını kaybettiği belirledi. 
 
Alınan bilgiye göre, kimya mühendisi Fatih G. (27) konaklamak için dün Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti.
 
Oda temizliğiyle görevli personel, bugün sabah saatlerinde Fatih G'nin kaldığı odanın önünde "Siyanür içtim, odaya girmeyin" yazılı not buldu.
 
İhbar üzerine otele polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Polis, AFAD ekibi gelene kadar odanın bulunduğu katı giriş ve çıkışlara kapattı.
 
Özel giysili AFAD ekiplerinin zehir ölçümü yapmasının ardından odaya giren sağlık ekipleri, Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
 
 

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