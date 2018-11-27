Kına gecesi kana bulandı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıcakyurt Mahallesi Kökobası İlkokulu bahçesinde yapılan kına gecesinde, ağabeyi Ş.Y.'nin bazı şahıslarla kavga ettiğini gören Mustafa Y., otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alarak şahısların üzerine ateş açtı. Olayda, kına gecesine katılan misafirlerden İlkay K., Muharrem B., Eyüphan N. ve Hikmet Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandığı belirlenen İlkay K.'nin, Anamur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Öte yandan, olaydan sonra kaçarak yayla evinde gizlendiği belirlenen Mustafa Y.'nin, daha sonra polise teslim olduğu, sevk edildiği mahkemece de tutuklandığı bildirildi.