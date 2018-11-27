Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kına gecesi kana bulandı: 4 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kına gecesi pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıcakyurt Mahallesi Kökobası İlkokulu bahçesinde yapılan kına gecesinde, ağabeyi Ş.Y.'nin bazı şahıslarla kavga ettiğini gören Mustafa Y., otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alarak şahısların üzerine ateş açtı. Olayda, kına gecesine katılan misafirlerden İlkay K., Muharrem B., Eyüphan N. ve Hikmet Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandığı belirlenen İlkay K.'nin, Anamur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Öte yandan, olaydan sonra kaçarak yayla evinde gizlendiği belirlenen Mustafa Y.'nin, daha sonra polise teslim olduğu, sevk edildiği mahkemece de tutuklandığı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA