Kiptaş Çatalca Konutları’nın ticari alanlarını satışa sunuyor

İstanbul genelinde inşa ettiği 80 bin konutla 10 binlerce aileyi sevindiren KİPTAŞ, Çatalca’da mahalle konseptinde geliştirdiği Çatalca Konutları’nın ticari alanlarını teklif alma usulü ile satışa çıkarıyor. Projenin ticari alanlarından dükkan sahibi olmak isteyen alıcıların 21 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar satış şartnamesini KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.

İSMET YILDIRIM; “VATANDAŞLARIMIZI ŞİMDİ DE İŞ YERİ SAHİBİ YAPACAĞIZ"

İstanbul’da modern, yaşanabilir alanlar üretmeye devam ettiklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım “İstanbul’un birçok bölgesinde KİPTAŞ markamızla 80 bin konut ürettik ve yüzbinlerce aile bireyini mutlu ettik. Şimdi de İstanbul’umuzun hızla gelişen ilçesi Çatalça’da hayata geçirdiğimiz 2138 dairelik Çatalca Konutları’mızın ticari alanlarını teklif alma usulü ile satışa çıkarıyoruz. Mahalle konseptinde geliştirdiğimiz Çatalca Konutları’mızın meydanında yer alan 18 adet işyerini kazançlı bir yatırımın adresi olarak görüyoruz. Dükkanlarımızın başlangıç fiyatını 220 bin TL olarak belirledik. Bu işyerleri hem bölgede oturan vatandaşımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek hem de alıcılarına ticari bir yatırım imkanı sunmuş olacak” dedi.

ÇATALCA’NIN YENİ MAHALLESİ “KİPTAŞ ÇATALCA KONUTLARI”

Yatay mimaride geliştirilen KİPTAŞ Çatalca Konutları 6 katlı 180 bloktan oluşuyor. 2138 dairenin yer aldığı projede 83 ve 85 metrekare büyüklüğüne sahip 2+1 konut tipleri bulunuyor. Temiz havası ve yeşil doğası ile dikkat çeken KİPTAŞ Çatalca Konutları; çevresinde yer alan çiftlik evleri, orman alanları ve dingin yapısıyla sakinlerine ferah bir yaşam alanı sunuyor.

ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARINA SAHİP

Site sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan KİPTAŞ Çatalca Konutları projesinde; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, 18 adet ticari alan, 2 adet cami, 1 adet ilkokul ve Ortaöğretim Kurumu ile yürüyüş alanları yer alıyor.

LOKASYON AVANTAJI SAĞLIYOR

TEM Otoyolu’nun yanı başında yükselen KİPTAŞ Çatalca Konutları; sayfiye alanı olarak nitelendirilen Güzelce, Kumburgaz ve Silivri ilçelerine de yakın bir noktada bulunuyor. KİPTAŞ Çatalca Konutları’na toplu taşıma ile de kolay ulaşım sağlanabiliyor.