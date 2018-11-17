Kıraathanelere ziyaretçi akını

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla gençlerin okuma alışkanlıklarını artırmak ve kötü alışkanlıklardan korunması için hayata geçirilen Millet Kıraathaneleri ve kütüphanelerinde ziyaretçi sayısı 30 milyonu aşarak rekor kırdı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, bunda millet kıraathanelerinin etkili olduğunu ve kütüphanelerin zamanın ruhuna uyarak halka açıldığını ve okuma kültürünün arttığını söyledi.

DÖNÜŞÜMLE İLGİ ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığının “180 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde Türkiye’de ilk defa kütüphanelerin “7 gün 24 saat” açık kalması ve Millet Kıraathaneleri, kısa sürede sonuç verdi. Daha önce mesai saatleri dışında kapalı olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi 7 gün 24 saat, 75’i İl Halk Kütüphanesi, 36’sı İlçe Halk Kütüphanesi olan toplam 112 kütüphane ise saat 20.00-22.30’a kadar hizmet vermeye başladı. Ayrıca Türkiye genelinde 22 halk kütüphanesi ‘millet kıraathanesi’ olarak, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeye başladı ve bu yıl sonuna kadar bu sayı 30’a ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, ülke genelinde bin 157 kütüphanenin faaliyet sürdürdüğünü ve sayıları her geçen gün artan millet kıraathanelerinin, vatandaşların kitaba ulaşmasını sağlama açısından önemli birer cazibe noktası haline geldiğini söyledi.

CAZİBE NOKTASI OLDU

Turşucu, bakanlığa bağlı bin 157 kütüphanenin yanı sıra belediyelere bağlı da binin üzerinde kütüphanenin faaliyet gösterdiğini, içeriği zenginleştirilen kütüphanelerin uzmanları, kitapları ve üstlendiği fonksiyonlarıyla giderek daha çok cazibe kazandığını dile getirdi. Millet kıraathanelerinin de artmasıyla hayat boyu öğrenmeye katkı sağlayacak, okuma kültürünü artıracak mekanların sayısının çoğaldığına işaret eden Turşucu, “Geçen seneden itibaren web üzerinden ve e-devlet üzerinden hizmete başlamıştık. Zamanın ruhunu kütüphanelerin içine almamız gerekiyordu. Kütüphane üyelikleri her yıl kendini sıfırlar ve yeniden başlar, uyuyan üye olmaz kütüphanede. Bundan beş yıl önce 1 milyonun altındaki üye sayısı, bu yıl 3 milyona koşuyor. Kütüphaneyi kullanan kişi sayısı ise 30 milyona yaklaşıyor” diye konuştu.