Kıraathanelere ziyaretçi akını
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla açılan ama muhalefet partilerinin seçim döneminde ‘Kek ustası’ diye alay konusu etmeye çalıştığı Millet Kıraathaneleri ve ‘zamanın ruhuna uyan’ kütüphanelere giden ziyaretçi sayısı 30 milyona ulaştı.
- HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla gençlerin okuma alışkanlıklarını artırmak ve kötü alışkanlıklardan korunması için hayata geçirilen Millet Kıraathaneleri ve kütüphanelerinde ziyaretçi sayısı 30 milyonu aşarak rekor kırdı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, bunda millet kıraathanelerinin etkili olduğunu ve kütüphanelerin zamanın ruhuna uyarak halka açıldığını ve okuma kültürünün arttığını söyledi.
DÖNÜŞÜMLE İLGİ ARTTI
Kültür ve Turizm Bakanlığının “180 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde Türkiye’de ilk defa kütüphanelerin “7 gün 24 saat” açık kalması ve Millet Kıraathaneleri, kısa sürede sonuç verdi. Daha önce mesai saatleri dışında kapalı olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi 7 gün 24 saat, 75’i İl Halk Kütüphanesi, 36’sı İlçe Halk Kütüphanesi olan toplam 112 kütüphane ise saat 20.00-22.30’a kadar hizmet vermeye başladı. Ayrıca Türkiye genelinde 22 halk kütüphanesi ‘millet kıraathanesi’ olarak, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeye başladı ve bu yıl sonuna kadar bu sayı 30’a ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, ülke genelinde bin 157 kütüphanenin faaliyet sürdürdüğünü ve sayıları her geçen gün artan millet kıraathanelerinin, vatandaşların kitaba ulaşmasını sağlama açısından önemli birer cazibe noktası haline geldiğini söyledi.
CAZİBE NOKTASI OLDU
Turşucu, bakanlığa bağlı bin 157 kütüphanenin yanı sıra belediyelere bağlı da binin üzerinde kütüphanenin faaliyet gösterdiğini, içeriği zenginleştirilen kütüphanelerin uzmanları, kitapları ve üstlendiği fonksiyonlarıyla giderek daha çok cazibe kazandığını dile getirdi. Millet kıraathanelerinin de artmasıyla hayat boyu öğrenmeye katkı sağlayacak, okuma kültürünü artıracak mekanların sayısının çoğaldığına işaret eden Turşucu, “Geçen seneden itibaren web üzerinden ve e-devlet üzerinden hizmete başlamıştık. Zamanın ruhunu kütüphanelerin içine almamız gerekiyordu. Kütüphane üyelikleri her yıl kendini sıfırlar ve yeniden başlar, uyuyan üye olmaz kütüphanede. Bundan beş yıl önce 1 milyonun altındaki üye sayısı, bu yıl 3 milyona koşuyor. Kütüphaneyi kullanan kişi sayısı ise 30 milyona yaklaşıyor” diye konuştu.
HAYALİMDEN DE ÖTE GÜZEL
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi İbrahim Çeken: Kıraathanelerin, ülkenin sorunlarından biri olan okuma alışkanlığını çözdüğünü gözlemliyorum. Bir öğrenci olarak sessizliğinden ve samimi ortamından yararlandığım kütüphanede, etrafımdaki herkesin ders çalışıp kitaplarla haşır neşir olması beni daha da şevklendiriyor. Bazı şeyler hayal etmeden dahi hayalin ötesinde güzel olabiliyormuş. Ben kıraathane uygulamasının başlamasıyla buna tanık oldum.
DÖNEMİMİZİN EN DOĞRU KARARI
Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Yeşilbaş: Dönemimizde verilen en doğru kararlardan biri millet kıraathanelerinin açılması oldu. Bu kıraathanelerle birlikte ders çalışma isteğinin artacağına inanıyorum.
AYDINLIK GELECEĞİN YOLUNU AÇTI
2000 yılında Türkiye’de basılan kitap sayısının çeşitlilik anlamında 12 bin 587 iken geçen yıl 60 bin 335’e yükseldiğini, uluslararası kod alma zorunluluğu olmadığı için buna dahil olmayanlar eklendiğinde bu yıl 70 bine doğru ilerlediğini aktaran Hamdi Turşucu “Kütüphanelerimizin ve millet kıraathanelerinin sayısının artıyor olması, okuma kültürüne önemli katkıdır. Türkiye aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan: Gençler kitap okuyacak, senin gibi okey taşı sallamayacak
Başkan Erdoğan, “İngiliz’in Hyde Park’ı varsa bizim de Millet bahçemiz olacak. Ayrıca Millet kıraathanesi de kuracağız. Tamamen kitaplar, çay, kahveler olacak gençlerimiz ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanacak. Buralar adeta hayata ruh katacak” diyerek, uygulamayı hayata geçirmişti. Erdoğan, muhalefetin olayı tartışma konusu yapmaya çalışması üzerine “Kıraathanenin manası şudur: Okuma evi. Bu kıraathanelerde kitaplar ve internet olacak, bay Muharrem. Burada kek, çay, kahve bu da olacak. Gençlerimiz orada kitap okuyacak, senin gibi okey taşlarını sallamayacaklar” demişti.
Kıraathane için bunları söylemişlerdi
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “İnce diyor ki hak, hukuk, adalet… Erdoğan diyor ki ‘çay, kek, oralet” diyerek, konuyu çarpıtmaya çalışmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Şimdi kıraathaneler yapılacakmış. Niçin, işsiz sayısı daha çok artacak. Nereye gidecek bu vatandaşlar, kıraathanelere gidecek. Bu işsizliğin itirafıdır” ve İP Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Devlet kahvehane açar mı? 2 tane kek bedava olacakmış” sözleriyle olayı bir siyasi tartışma meselesine çevirmeye çalışmıştı.
DOLUP TAŞIYOR
Zeytinburnu Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörü Selahattin Öztürk: Kütüphanelerin ve kıraathanelerin artmasıyla kitap okuma alışkanlığı da çoğalmaya başladı. Kıraathanelerimizdeki kütüphanelerden, haftada 60 ila 80 kitap ziyaretçiler tarafından ödünç alınıyor. Şu anda kıraathanelerin dolup taşmasından dolayı Zeytinburnu Belediyesi’nin iki kıraathane projesi daha var.
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