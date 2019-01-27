İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kırıkkale merkezli 10 ilde operasyon: 11 tutuklama

Kırıkkale merkezli 10 ilde “Kale” isimli yapılan operasyonda, çiftçilerden 1 milyon liralık vurgun yapan 14 kişiden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale merkezli Ankara, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri'de dolandırıcılara yönelik şüpheli şahısların ikamet adreslerine düzenlenen “Kale” isimli operasyonda; çiftçilerden 1 milyon liralık vurgun yapan 14 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale Adliyesi’ne 14 zanlı hakim karşısına çıkartıldı. Haklarında tutuklama kararı verilen M.D., E.P., H.B., F.Y., H.E., D.A., A.K., H.A., R.K., M.P. ve A.P. cezaevine gönderildi. S.P., H.O. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ocak 2019 tarihinde, 2 ay süre ile teknik ve fiziki takibi neticesinde yapılan “Kale” isimli operasyonda; 26 suç dosyasında şüpheli olduğu tespit edilen, sahte ikiz çek ve senet vermek sureti ile çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvan dolandırıcılığı olaylarına karıştığı tespit edilen suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda; çalıntı olduğu tespit edilen 14 adet büyükbaş hayvan, 1 adet LCD televizyon, 3 adet pompalı tüfek, sahte, ikiz çek ve senetler ele geçirilmişti.

Keskin ilçesinde yapılan aramalarda bahse konu suçlar vasıtasıyla temin edilen 14 büyükbaş hayvanın gerekli işlemler için Kırşehir'de adli mercilere teslim edilmişti.

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

Rusya'dan ABD'ye 'Venezuela'da darbe' suçlaması

Rusya'dan ABD'ye 'Venezuela'da darbe' suçlaması

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'

'Oyunları bozacak bölgede tek güç Türkiye'dir'

'Oyunları bozacak bölgede tek güç Türkiye'dir'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA