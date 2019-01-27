Kırıkkale merkezli 10 ilde operasyon: 11 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale merkezli Ankara, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri'de dolandırıcılara yönelik şüpheli şahısların ikamet adreslerine düzenlenen “Kale” isimli operasyonda; çiftçilerden 1 milyon liralık vurgun yapan 14 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale Adliyesi’ne 14 zanlı hakim karşısına çıkartıldı. Haklarında tutuklama kararı verilen M.D., E.P., H.B., F.Y., H.E., D.A., A.K., H.A., R.K., M.P. ve A.P. cezaevine gönderildi. S.P., H.O. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ocak 2019 tarihinde, 2 ay süre ile teknik ve fiziki takibi neticesinde yapılan “Kale” isimli operasyonda; 26 suç dosyasında şüpheli olduğu tespit edilen, sahte ikiz çek ve senet vermek sureti ile çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvan dolandırıcılığı olaylarına karıştığı tespit edilen suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda; çalıntı olduğu tespit edilen 14 adet büyükbaş hayvan, 1 adet LCD televizyon, 3 adet pompalı tüfek, sahte, ikiz çek ve senetler ele geçirilmişti.

Keskin ilçesinde yapılan aramalarda bahse konu suçlar vasıtasıyla temin edilen 14 büyükbaş hayvanın gerekli işlemler için Kırşehir'de adli mercilere teslim edilmişti.