Kırıkkale'de bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi
Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
- İHA
Kırıkkale'de akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İsmail Sönmez isimli bir işçi hayatını kaybetti.
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