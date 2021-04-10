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Yaşam

Kırıkkale'de Kovid-19 cezası: 106 bin 250 TL

Kırıkkale'de okey ve iskambil oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira cezası kesildi.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 18:31 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:31
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Kırıkkale'de dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bir dernek binasında oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, okey ve iskambil oynayan 17 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250'şer liradan 106 bin 250 lira ceza uyguladı.

Dernek hakkında da idari işlem başlatıldı.

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