Kırıkkale'de kumar baskını

DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 01:02 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 01:02

Kırıkkale'de , bir dernekte oyun oynandığı ihbarı ile yapılan operasyonda, 14 kişiye toplam 87 bin 500 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir dernekte oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi. Dernekte oyun oynayan kişiler, emniyet ekiplerinin içeri girmesiyle saklanacak yer aradı. Bir kişinin yerinden sökülerek duvara dayalı duran kapının arkasında saklandığı görüldü. Dernekte oyun oynayan kişiler, baskını görüntüleyen basın mensuplarına 'Yeter artık, ne çekiyorsunuz' diye sitem etti. Ekipler, maskesiz ve mesafesiz oyun oynayan 14 kişiye 87 bin 500 TL ceza uyguladı.