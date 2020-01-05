Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü

DHA 05.01.2020 10:25 - Güncelleme: 05.01.2020 10:25

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri yolu Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Ü. yönetimindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki uçuruma sürüklendi. Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücü Fatih Ü. kazada otomobilden fırladı, araç ise hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Fatih Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Fatih Ü.'nün cansız bedeni, polis ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.