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Kırıkkale'de tartıştığı eşini öldüren kişi intihar etti

Kırıkkale'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren 76 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

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İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1269. Sokak'ta ikamet eden Hacı C. (76) ile eşi Nesibe C. (69) arasında tartışma çıktı.
 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı C'nin evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği eşi, olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Hacı C, aynı silahla canına kıydı.
 
Bu sırada evde bulunan çiftin torunu A.C. bağırarak, dışarı çıktı. Çocuğun sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Cenazeler, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

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