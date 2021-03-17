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Yaşam

Kırıkkale'de yaralı bulunan şahin doğaya salındı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde silahla yaralanmış halde bulunan paçalı şahin, yapılan 5 haftalık tedavinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 22:02 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:02
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İlçeye bağlı İğdebeli köyü yakınlarında 8 Şubat 2021 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında yörede nadir görülen paçalı şahin silahla yaralanmış şekilde bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen paçalı şahin, burada 2 hafta tedavi gördü. Tedavisinin ardından Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yabani Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı şahine 3 hafta uçma egzersizi yaptırıldı. Tamamen uçabilecek duruma gelen şahin, İğdebeli köyü yakınlarında doğal yaşamına bırakıldı.

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