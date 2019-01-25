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Kırklareli'de bir okul bahçesindeki kazıda kafatası ve insan kemiği bulundu

Kırklareli'nin bir okulun bahçesinde basketbol potası için yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan çukurda, insan kafatasına rastlandı.
 
İnceleme başlatıldı
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu.
 
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

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