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Kırklareli'de göletteki sular çekilince balıklar telef oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde göletteki suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık telef oldu.

  • AA
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İlçeye bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinden kısa bir süre önce çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla su çekildi.

Suyun azalması üzerine göldeki birçok balık telef oldu, bazıları balçığa saplandı. Kuruma noktasına gelen göletteki canlı balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Köy sakinleri canlı balıkları kovalar ile suyun yoğun olduğu bölgelere taşıyor. Çok sayıda kuş da göl çevresinde avlanıyor.

- "OKSİJENSİZLİK VE SUSUZLUKTAN BALIKLAR ÇIRPINIYOR"
 

Köy muhtarı Şevket Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkların yaşaması için acil destek beklediklerini söyledi.

Konuyu Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğüne bildirdiklerini ancak halen gölete su salınmadığını ileri süren Filiz, "Sanıyorum göletin vanasında da bir arazı var. Biz kime başvuracağız, kimden yardım isteyeceğiz, onu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz ve gördüğümüz binlerce balık ölüyor. Oksijensizlik ve susuzluktan balıklar çırpınıyor. Köy sakinlerimiz gölet vanasında bulunan balıkları kurtarmak için çalışıyor. Birkaç gün içerisinde gölete su gelmezse tüm balıklar ölecek." diye konuştu.

Sulama Kooperatifi Başkanı Lütfü Gök ise su ihtiyacının acilen karşılanması gerektiğini belirtti.

Göletin ve balıkların yok oluşunu izlediklerini anlatan Gök, vatandaşların ölü balıkları yememesi gerektiğini vurguladı.

Gök, suyun salınmaması durumunda 3-4 gün içerisinde göletin tamamen kuruyacağını ve tüm balıkların telef olacağını sözlerine ekledi.

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