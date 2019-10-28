30 yıllık tutkusuydu... İş insanı hayatını kaybetti

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Kırklarelili iş insanı motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

KIRKLARELİ´nin Babaeski ilçesinde, motosikletin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu sürücü iş insanı Kenan Sezer (57), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Kaza, Babaeski´ye  bağlı Müsellim köyü ile Alpullu beldesi yolunun 23´üncü kilometresinde meydana geldi. Yağ fabrikası işletmecisi Kenan Sezer'in kullandığı 34 ZLS 24 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sezer, motosikletten fırlayıp, refüjdeki bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Sezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 
 
Yaklaşık 30 yıldır motosiklet tutkusu ile tanınan evli 2 çocuk babası Kenan Sezer, Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağalarından ağabeyi Cahit Sezer ile birlikte yağ fabrikası işletmeciliği yapıyordu.

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