Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 18 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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