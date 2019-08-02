Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Sarpdere köyü ile kent merkezine bağlı Çağlayık köyünde yurt dışına kaçış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.

Belirlenen noktalara operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.