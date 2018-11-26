Kırklareli'nde 62 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 62 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Asilbeyli köyü ile Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan grupların olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 62 kişiyi yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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