Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında park halinde plakası açıklanmayan bir kamyonette göçmen olduğu ihbarını değerlendirdi. İhbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, kamyonetin kasasında, Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan Pakistan uyruklu 65 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, kamyoneti trafikten men ederken, kamyonet sürücüsünü yakalama çalışması başlattı.