Kırklareli'nde 78 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde Avrupa'ya kaçak yoldan gitme hazırlığı yapan 7 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, Afganistan, Irak, İran, Cezayir ve Pakistan uyruklu 78 kişi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.