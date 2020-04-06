İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7691
  • EURO
    7,3228
  • ALTIN
    358.739
  • BIST100
    92071.1
Yaşam

Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:35
ABONE OL

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınarhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Kurudere köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

Bu köyde yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişinin, hastalıktan habersiz oldukları süreçte köyde bulunan diğer vatandaşlarla temasa geçtiğinin belirlendiği ve köylerde fiziksel temasın yoğun olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla Kurudere köyü acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün karantina altına alındı. Karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın köy dışında olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır."

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.