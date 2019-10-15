Poyralı köyünde 10 Ekim'de pekmez kaynattığı sırada dengesini kaybederek kazanın içine düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluşan 71 yaşındaki Ahmet Yörük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nden ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yörük buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yörük'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.