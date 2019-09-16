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Kırmızı biber yağmuru

Türk mutfağında en çok tercih edilen baharatların başında gelen, özellikle kebapların vazgeçilmezi pul biber, sıcak havada uzun, acılı ve zahmetli bir sürecin ardından tüketiciyle buluşuyor.

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Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcakta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüştürülüyor. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberlerin kurutma çalışmaları fotoğrafçılar için ilginç enstantaneler oluşturuyor. Türkiye’nin pul biber ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı İslahiye’den objektiflere yansıyan ve adeta biber yağmurunu andıran bu karede olduğu gibi...

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