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Yaşam

Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil çarptı: 2 yaralı

Çanakkale'de, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA11.01.2020  22:02 - Güncelleme: 11.01.2020  22:02

Kaza saat 19.00 sıralarında Çanakkale Adalet Sarayı önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Ferdi Özdemir yönetimindeki 17 AK 366 plakalı kamyonete, Halil Özçelik'in (50) kullandığı 10 LT 046 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki Özdemir'in eşi Gülsüm Özdemir ve otomobil sürücüsü Halil Özçelik yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Gülsüm Özdemir, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, durumu ağır olan Halil Özçelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma hastaneye kaldırıldı.

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