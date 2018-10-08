Kırşehir'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Van ve Diyarbakır'dan İstanbul'a kaçak tütün gönderileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaman yol kavşağında Malatya plakalı bir kargo kamyonunu durduran ekipler, kasa kısmında inceleme yaptı. Kasadaki çuvalları ve karton kutuları tek tek kontrol eden ekipler, kargo kamyonunda kaçak tütün yüklü olduğunu belirledi. Araçtaki 3 ton 275 kilogram kıyılmış satışa hazır kaçak tütün ile bin 50 karton makarona el konuldu. Jandarma Komutanlığına götürülen araç sürücüsünün verdiği ifadeler doğrultusunda, Van ve Diyarbakır'dan İstanbul'a kaçak tütün gönderen 25 farklı şüphelinin tespiti için soruşturma başlatıldı.