Kırşehir'de çıkan anız yangınında erkek cesedi bulundu

DHA 05 Eylül 2020 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 18:52

Olay, Kaman ilçesi İbrişim köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde köyde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangını soğutma çalışmaları sırasında araziyi kontrol eden ekipler, kısmen yanmış erkek cesedi buldu. Mustafa Vezi'ye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Vezi'nin yangından kaçamadığı için olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.