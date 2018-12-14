Kırşehir'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü
Kırşehir'in Kaman İlçesinde gizli buzlanmanın neden olduğu öğrenilen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Alınan bilgiye göre kaza, Kaman ilçesi Prens Mikasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Gizli buzlanmanın neden olduğu kazada kullandığı 40 KD 434 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden V.B., aydınlatma direğine çarptı.
Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkıştığı bilgisine ulaşılan V.B., Kaman ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Kazanın olduğu Prens Mikasa Caddesinde Polis inceleme başlattı. V.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.