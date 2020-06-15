Kırşehir'de hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı

DHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 19:10 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 19:10

Olay, dün Akçakent ilçesine bağlı Ömeruşağı köyünde meydana geldi. A.E., iddiaya göre nohut ekili tarlasında Afganistan uyruklu çoban Gulaga Nazari'nin koyun otlattığını gördü. Bunun üzerine Nazari ile tartışan A.E., çobanı darbetti ardından kardeşi H.E. ile birlikte koyunların sahibi Muhammet Masun Arslan'ın evine gitti. İkili arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. A.E., tabancayla Arslan'a ateş etti. Arslan, 2 merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Muhammet Masun Arslan ve Afgan Gulaga Nazari'yi Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Arslan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından A.E, köye gelen jandarma ekiplerine suç aletiyle tabancayla teslim oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan A.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhammet Masun Arslan, olayla ilgili, "Muhtar beni aradı. Koyunlarımın başkasının arazisinde yayıldığını söyledi. Ben çobanı aradığım sıra evime gelen kişi beni darp etti. Daha sonra A.E yanındaki tabancayla bana ateş etti. Ben yaralandım. Olayın olduğu sırada evde 3 çocuğum ve eşim vardı. Şikayetçiyim" dedi.