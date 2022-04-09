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Yaşam

Kış geri geliyor! Kar sürprizi

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Uzmanlar, 'Nisan karına hazır olun' uyarılarında bulunuyor.

9 Nisan 2022 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 09:23
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Türkiye, yeni haftaya serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarından itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların pazartesi günü ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

'12 DERECE DÜŞECEK'

Hava sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 10-12 derece birden düşeceğini belirten iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, şöyle konuştu: İç kesimlerde ve yükseklerde kar yağışı görebiliriz. Karadeniz'in iç çekimlerinde, Bolu ve Kastamonu gibi illerde kar yağışı görebiliriz. İç Ege, göller bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceğini söyleyebiliriz. 20-25 Nisan arasında da böyle bir soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz.

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