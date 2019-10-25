Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği takmak zorunlu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ticari ve yolcu taşıtlarının takmasının zorunlu olduğu kış lastiği, bu yıl da birçok araç sürücüsü tarafından kış hazırlığı kapsamında takılacak. Şehirler arası yük taşımacılığı yapan araçların da kapsam dahiline olduğu kış lastiği uygulaması, Resmi Gazete'de belirlenen tarihte uygulamaya başlanacak. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.

Bu bilgiler ışığında zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl da aynı tarihler arasında uygulanacağı öngörülüyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.