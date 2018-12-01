Kış lastiği uygulaması nedir zorunlu mu 2018 Kış lastiği hangi araçlara nasıl takılır ceza fiyatları ne kadar

Kış lastiği uygulaması nedir Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? Hangi araçlara kış lastiği takılır? Neden kış lastiği kullanılmalı? Kış lastiğinin avantajları nelerdir? Kış lastiğinin ömrü ne kadar? Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Olumsuz hava şartları artık tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Yağmur ve kar yağışlarının daha fazla olduğu bölgelerimizde kış lastiğini trafikteki her araç sahibi kullanmalı. Kış lastiği takmanın hava koşullarında önemli olduğu bir gerçektir. Gizli buzlanma, yağışlar, kaygan yollar gibi olumsuz şartlar tüm ülkemizde tüm araçlarımızı etkiliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden, zorunluluk gibi düşünmeden tüm vatandaşlarımız bu konuya dikkat etmeli. Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasını tüm araçlar önemsemeli. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemelidir. Kış lastiği kullanmamanın cezası da belli oldu. Konu ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabileceğiniz gibi Jandarma Genel Komutanlığınca, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin hazırlanan videoyu star.com.tr haber sitemizde yer alan bu haberimizde izleyebilirsiniz.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2018 tarihinde başladı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek. Zorunlu kış lastiği 1 Nisan 2018 tarihinde sona ererken kış lastiği cezası netleşti!

81 ilde zorunlu hale getirilen uygulama, kış mevsiminde ticari araçların 'trafik kazası' yaşamaması için zorunlu kış lastiği uygulaması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 Aralık 2018 tarihinde başladığını duyurdu.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 1 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete'de , 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' yayımlattı. Yayımlanan kanun maddesindeki o açıklama: 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu olup yapılan düzenleme, hususi olarak tescil edilmiş taşıtların kış lastiği takmalarını kapsamamaktadır. Ayrıca, belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulanacağı tarih aralıkları ile ilgili duyurular ilgili Valiliklerce yapılacaktır. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamasıyla birlikte, can, mal güvenliği ve güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan her ticari araca 715 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73 yeniden değerleme oranında artırılarak kış lastiği takmayan ticari araçlara 885 Türk Lirası ceza yazılacak.

1 Ocak 2019'dan itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 23,73 yeniden değerlendirme oranında ceza artırılarak 885 TL olarak uygulanacak. 885 TL'lik ceza 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Geçen yıl kış lastiği uygulamasının zorunlu olduğu 5 ayda toplam 127 bin 283 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 81 bin 511 kişi yaralandı, 952 kişi ise hayatını kaybetti. Bu rakamlar kış aylarında yaşanan trafik kazalarının acı tablosunu gözler önüne seriyor.

JANDARMADAN KIŞ LASTİĞİ VİDEOSU

Jandarma Genel Komutanlığınca, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin hazırlanan video yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kış lastiği takmayan ve takan araçların seyir halindeki görüntüleri yer aldı.

Videoda, kış lastiği bulunmayan araçların kaza yaptıkları, kış lastiği takılı araçların ise yolda daha güvenli ilerledikleri görüldü.

Zorunlu #kış lastiği uygulaması başlıyor. Şehirler arası yollarda ağır vasıta ve ticari araçlar için zorunlu olan bu uygulamaya uymayan sürücülere 715 ₺ para cezası uygulanacak. 1 Nisan 2019 tarihine kadar kullanacağınız kış lastiklerinizi hazırlamayı unutmayın. #JandarmaTrafik pic.twitter.com/qTdPC8w5qt — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 30 Kasım 2018

Seyahat güvenliği için 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği takılması gerektiği de hatırlatıldı.



Paylaşımda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğunun bugün başlayıp 1 Nisan 2019'a kadar süreceği, bu kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesileceği hatırlatıldı.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖMRÜ NE KADAR?



Kış lastiğinin ömrü, kullanıma ve markaların kalitesine göre değişiklik gösterir. Kullanım ömürleri genellikle 5 yıldır. Ülkemizdeki kış lastiği diş derinliği için yasal limit ise 1.6 mm’dir.





NEDEN KIŞ LASTİĞİ KULLANILMALI?



+7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında yaz lastiklerinin fren mesafesi, yol tutuşu gibi özelliklerinde ortaya çıkan olumsuzluklar araç performansının düşmesine yol açar. Bu olumsuzlukların azaltılması için kış koşullarına uygun tekniklerle donatılmış lastikler kış lastikleridir. Kış koşullarında daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunan bu lastikler; karayollarında trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasını sağlar. Böylece can ve mal güvenliğimiz de daha az risk altına girer.

Kış lastiğinin avantajları nelerdir?



– Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre genellikle diş derinliği daha fazladır.

– Kış lastiklerinde desen doluluk oranı, standart lastiklere göre daha azdır. Böylece yol yüzeyindeki su, kar, buz ve çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılması daha kolay olur.

– Kış lastiklerinin sırt deseninde “kılcal damar” ve “dişli omuz blokları” vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

– Kış lastikleri, özel karışımında yer alan Silika sayesinde +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmez ve tutunma özelliklerini korur.

UYGULAMA 1 ARALIKTA BAŞLADI!

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı.



Ceza 715 TL



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.



Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.



Bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılacak.



Lastik oteli kullanma ücretleri



Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.



Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.



Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olması önlenmeye çalışılıyor.



Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.



Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor.

KIŞ LASTİĞİ NASIL TAKILIR?

Halat zincirler özellikle kar zincirlerine alternatiftirler, fakat sadece herşeyi kendileri yapmaktan hoşlananlar içindirler. Bir halat zincir setini uygun fiyata alabilirsiniz, fakat takması çok zordur ve 2 saate kadar zamanınızı alabilir. Biraz daha fazla ödeyip çelik halka zincirler almanız daha uygun olur.Çelik halka zincirler halat zincirlere göre biraz daha pahalıdır ama onlardan çok daha konforludurlar.

Tekerleğin arkasına takmak çok daha kolaydır. Sadece çelik halka zinciri lastiğin üzerine koyun ve kancalayarak kapatın. Denemeler çoğu modelin lastiğe çok yapıştığını göstermektedir.Her ne kadar kolay takıldığı söylenen sistemler bayağı pahalı olsa da ihtiyaç halinde en kolay takılanlar bu zincirlerdir. Bununla birlikte, kışın tatile arabayla gitmeden önce bazı hazırlıkları yapmalısınız.

Öncelikle özel bir takma kafası her tekerleğin üzerine vidalanmalıdır. Halkaların bağlantılarının uzunluğunu da lastik boyutunuza göre ayarlamalısınız.Her ne kadar kolay takıldığı söylenen sistemler bayağı pahalı olsa da ihtiyaç halinde en kolay takılanlar bu zincirlerdir. Bununla birlikte, kışın tatile arabayla gitmeden önce bazı hazırlıkları yapmalısınız.