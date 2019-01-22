‘Kış Şenliği’ başladı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’ın Türkiye ve Bursa için önemli bir yer olduğunu söyledi. “Kış Şenliği” renkli gösterilere sahne olurken vatandaşlar, plastik kızaktan, iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müzik dinletilerine kadar çeşitli etkinliklere katılarak eğlendi. Öte yandan kızakla kayanların tekrardan tepeye çıkmaları için yürüyen bant oluşturuldu.