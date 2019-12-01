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Kış turizm merkezi Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

  • DHA
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Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı başlayan kar yağışı, yoğun sis ve fırtınayla birlikte sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi, 5 metrenin altına düştü. Kar yağışı birinci ve ikinci oteller bölgesinde de etkili oldu. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri beyaza büründü.
 
 
Oteller bölgesindeki kar kalınlığı tahmini 10 santimetreye ulaştı. Karayollarına bağlı ekipler ise yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hafta içerisinde de Uludağ'da karın yağışının devam etmesi bekleniyor.
 
 
Bütün hazırlıklarını tamamlayan otellerin işletmecileri de yarın yeterli seviyeye ulaşmasını bekliyor.
 

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