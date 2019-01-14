Kışın en sıcak hali NG HOTELS’de…

Yeşilin her tonuyla çevrelenen, sağlık ve iyi yaşam alanındaki uzmanlığıyla NG Sapanca ve misafirlerini şifalı sulardan gelen sağlık ve güzellik konseptiyle ağırlayan NG Afyon, kışın dinlenmek ve arınmak isteyen misafirlerine unutulmaz bir kış tatili sunuyor.

Kış aylarının soğukluğunu sıcacık atmosferi ve Aliva SPA deneyimiyle unutturan NG Sapanca, misafirlerini sıra dışı bir hizmet kalitesiyle buluşturuyor. Ormanla iç içe olan konumuyla doğanın bize sunduğu güzelliklerin içinde kaybolmanızı sağlayan NG Sapanca aynı zamanda seyahat tutkunlarının vazgeçilmez adresi oluyor.

Ormanda yürüyüş ve açık hava aktiviteleriyle kışın tadını çıkarırken, odanızda orman manzarasına karşı keyifle kitabınızı okuyabileceğiniz, Aliva Spa’da farklı masajlar ve kapalı havuzla yenileneceğiniz, Orman Terapisi’yle ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirebileceğiniz NG Sapanca, ideal bir tatil arayanların vazgeçilmez seçenekleri arasında yerini alıyor.

Termalden gelen güzellik…

Hiçbir katkı uygulanmadan, ısısı uygun şartlarda sunulan kapalı termal havuzlarıyla NG Afyon, stresten uzaklaşmak ve bedenini dinlendirmek isteyenleri bekliyor.

NG Afyon'daki termal havuzlar bedenen ve ruhen rahatlamanın yanı sıra, cildi sıkılaştırarak, yenilenmesini, güzelleşmesini sağlıyor. Bu özel termal su ayrıca; romatizmal hastalıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, metabolizma ve hormonal dengesizliklerde önemli faydalar sağlıyor. Termal konseptini yüksek hizmet kalitesiyle bütünleştiren NG Afyon ayrıca; aşırı yorgunluk, bitkinlik ve tükenmişlik şikâyetiyle gelen misafirlerine, zindelik, yenilenme, ruhsal ve fiziksel rahatlık sağlayan sıra dışı bir deneyim sunuyor.

NG Hotels hakkında:

Türk turizmine yepyeni bir hizmet yaklaşımı kazandırmak amacıyla 2012 yılında NG Hotels markasıyla çalışmalarını sürdürmeye başlayan grubun ilk 5 yıldızlı oteli 2008 yılında Sapanca’da açılan NG Sapanca Wellness & Convention’dır. Otel, 287 odası ile niş bir sektör olan wellness/spa alanında hizmet vermektedir. NG Sapanca ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle sahiptir. Ödüllerinden bazıları; Otel Puan En İyi İstanbul Yakın Çevre Oteli (2011), ACE of M.I.C.E. Ödülleri “Marmara Bölgesi’nin En İyi Toplantı Oteli” (2012), Capital ve Ekonomist Dergileri Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları – En İyi Doğa Turizmi Yatırımı (2013, Skalite En İyi SPA Oteli (2012 ve 2013, QM En İyi Yönetilen SPA Oteli (2013 - 2014 ve 2015), Gold Greening Hotels ödülü (2017), World Luxury Spa Awards’ da; En Lüks Resort SPA ödülü (2015, 2016 ve 2017), World Luxury Hotel Awards’da Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü (2016-2017), World Luxury Spa Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Destinasyon Spa’sı ve World Luxury Hotel Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü sahibidir.

Zincirin ikinci halkası olan NG Afyon Wellness & Convention 2012 yılı Haziran ayında hizmete girdi. Kısa zamanda başarıya ulaşan NG Afyon, misafirlerine yaşattığı lüks termal deneyimi ile rakiplerindan sıyrılmaktadır. Otel, 428 odaya sahiptir. NG Afyon da kuruluşundan bugüne farklı kurum ve kuruluşlar tarafından pek çok ödüle layık görülmektedir. Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları Araştırması’nda En İyi Sağlık Turizmi İşletmesi (2012), Afyonkarahisar Belediyesi-2013 Çevreye Saygılı İşletme Ödülü, Tripadvisor Mükemmelik Sertifikası (2014), Skalite- En İyi Spa Oteli (2014), OtelPuan Ödüllerinde; En İyi Termal Tesis (2015), Gold Greening Hotel (2017), World Luxury Spa Awards’da; Avrupa’nın En Lüks Termal Spa Oteli (2017), Dünya’nın Lüks Termal Oteli (2017-2018), World Luxury Hotel Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Termal Oteli ödüllerinden yalnızca birkaçıdır.

Türkiye'nin yükselen otel zinciri markası NG Hotels, yakaladığı başarıların da vermiş olduğu destek ve ulusal bir zincir haline gelme hedefiyle yatırımlarına devam etmektedir. Sunduğu üstün hizmet kalitesine, donanımlı personele ve fiziki koşullarına yaptığı yatırımlarla NG Sapanca Türkiye’de 8 farklı kalite belgesine sahip 5 yıldızlı ilk otel, NG Afyon ise yine 8 farklı kalite belgesine sahip ilk termal oteldir.

NG Hotels, şu anda kongre turizmine yönelik olarak inşaatı süren İstanbul Marriott West projesini açmayı hedeflemektedir. Buna ek olarak Sapanca’da yeni bir otel inşaatına başlanmıştır.