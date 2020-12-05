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Yaşam

Kısıtlama ihlalleri denetlendi

'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 18:29 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 18:29
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Elazığ'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi ve Zübeyde Hanım caddeleri ile Çaydaçıra Kavşağı başta olmak üzere kentin birçok yerinde uygulama gerçekleştirdi.

Gazi Caddesi İzzetpaşa Camisi önünde ekipler, sokakta bulunan vatandaşlara izin belgelerini sorup yolda geçen araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evrakını kontrol etti.

Denetim sırasında kısıtlamaya uymadıkları belirlenenlere cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak evlerine gönderildi.

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