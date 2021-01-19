Kısıtlamada bir evde kumar oynayan 9 kişiye polis baskını

AA 19 Ocak 2021 Salı 16:00 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 16:00

Arifpaşa Caddesi'ndeki bir evde sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık izniyle F.K'ye ait evde arama yaptı.

Evde kumar oynandığını tespit eden ekipler ev sahibi F.K. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yaptı.

Ayrıca ev sahibi F.K. ile evdeki M.P, İ.K, N.K, N.B, Ş.S, A.P, L.B, A.K'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

