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Yaşam

Kısıtlamayı ihlal edip polislere sitem etti

Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü 'Yaz kardeşim' diyerek sitem etti.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 23:24 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 23:24
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 Sakarya'nın Karasu ilçesinde, il dışından geldiğini söyleyen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Duruma sinirlenen sürücü, otomobilinden inip "Yaz kardeşim" diyerek kimliğini polislere verdi.

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karasu Plaj Caddesi'nde uygulama yaptı. Bu sırada 06 EF 6255 plakalı otomobil ekiplerce durduruldu. Otomobil sürücüsü il dışından geldiğini söylese de polis, mazeretini kabul etmedi. Sinirlenen sürücü otomobilinden inerek, "Yaz kardeşim" diyerek kimliğini polislere verdi. Polis ekipleri sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle ceza kesti.

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