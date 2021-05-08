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Yaşam

Kısıtlamayı ihlal etti, kovalamaca sonucu polislere yakalandı: Helal olsun

Aksaray'da, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan Deniz U. (30), polis ekiplerince 2 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve 8 bin 860 lira ceza uygulanan Deniz U, 'Kırmızı ışıkta geçtim ve kısıtlamada dışarı çıktım, pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış, helal olsun” dedi.

DHA08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:46
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Ereğli'nin Kapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan 39 LH 661 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayıp, hızını artırarak, kaçan sürücü, 2 kilometrelik kovalamaca sonucu başka kontrol noktasında durduruldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet için izin belgesi ve ehliyeti olmayan sürücünün, Deniz U. olduğu belirlendi. Deniz U.'ya 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek'ten toplam 8 bin 860 lira ceza uygulandı.

Deniz U., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Dur ihtarına uymadım, kırmızı ışıkta geçtim ve sokak kısıtlamasında dışarı çıktım. Pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış, helal olsun" dedi.

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