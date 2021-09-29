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Yaşam

Kıskançlık kavgasında başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın öldü

Muğla'da erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadın hayatını kaybetti.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:46
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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S, odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.

Şüphelinin daha sonra kız arkadaşını öldürdüğünü otel yönetimine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli İ.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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