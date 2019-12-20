Kıskançlık krizi polisi katil yaptı

20.12.2019 03:03 - Güncelleme: 20.12.2019 03:03

Ankara Keçiören’de görevli Trafik Polisi Kamil E., iki yıl önce eşinden boşanarak annesinin evine yerleşti. Kamil E.’nin boşandıktan sonra iş aramaya başlayan eski eşi, aynı mahallede oturdukları inşaat işleriyle uğraşan Ayhan Görgülü ile 10 yaşındaki kızını okula götürüp-getirmek için para karşılığı anlaştı. Bu duruma sinirlenen ve eski eşi ile Görgülü arasında ilişki olduğunu düşünen Kamil E. kıskançlık krizine girdi.

12 KURŞUN SIKTI

İşe gitmek üzere dün sabah evden çıkan Ayhan Görgülü’nün yolunu kesen Kamil. E. bir süre tartıştıktan sonra tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Görgülü vücuduna isabet eden 12 kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. 39 yaşındaki Görgülü, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlediği cinayetin ardından kaçan Trafik Polisi Kamil E., daha sonra Etlik Polis Karakolu’na giderek teslim oldu. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Ayhan Görgülü’nün annesi ve kızı ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Trafik Polisi Kamil E. tarafından sokak ortasında öldürülen Ayhan Görgülü’den geriye 10 yaşındaki kızıyla çektirdiği fotoğraf kaldı.