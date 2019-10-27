''Kitaplar benim yaşama sebebim''
Fatih’de yetiştirdiği küçükbaş hayvanlarla ilgilenirken kitap okumayı ve türkü söylemeyi ihmal etmeyen İsmail Bozdemir, koyun, keçi, kuzu, kedi ve kuşlarıyla oluşturduğu minik çiftliğinden arta kalan zamanını dört yanını kitaplarla doldurduğu evinde geçiriyor.
Çevresinde ‘Koyuncu Baba’ diye tanınan 58 yaşındaki Bozdemir, yaklaşık 45 bin kitaba sahip. Bozdemir, “Sevgi bence, Everest Tepesi’ne inmemecesine çıkmaktır. Sevgi, dikenli bir tarlanın içinde çıplak ayaklarınla kanarcasına koşmaktır. Sevgi, Alaska’nın buzullarında donmak. Sevgi, sevgilide yok olmaktır. Böyle sevdiğin zaman işte gerçek sevgi oluyor. Kitapları ben her şeyden çok seviyorum. Rabb’imi, Hz. Muhammed’i, Kur’an-ı Kerim’i, anamı, babamı, sevgiyi, aşkı, nefreti, güzeli, çirkini yeni her şeyi, bütün nesneleri tanıtan bir şeyi ben nasıl sevmeyeyim? Kitap, yaşam sebebimdir” ifadelerini kullandı.
Bozdemir, küçük yaşlardan itibaren kitap biriktirmeye başladığını ve 45 bin kitaplık bir kütüphanesi olduğunu söyledi.
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