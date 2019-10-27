20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

''Kitaplar benim yaşama sebebim''

Fatih’de yetiştirdiği küçükbaş hayvanlarla ilgilenirken kitap okumayı ve türkü söylemeyi ihmal etmeyen İsmail Bozdemir, koyun, keçi, kuzu, kedi ve kuşlarıyla oluşturduğu minik çiftliğinden arta kalan zamanını dört yanını kitaplarla doldurduğu evinde geçiriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevresinde ‘Koyuncu Baba’ diye tanınan 58 yaşındaki Bozdemir, yaklaşık 45 bin kitaba sahip. Bozdemir, “Sevgi bence, Everest Tepesi’ne inmemecesine çıkmaktır. Sevgi, dikenli bir tarlanın içinde çıplak ayaklarınla kanarcasına koşmaktır. Sevgi, Alaska’nın buzullarında donmak. Sevgi, sevgilide yok olmaktır. Böyle sevdiğin zaman işte gerçek sevgi oluyor. Kitapları ben her şeyden çok seviyorum. Rabb’imi, Hz. Muhammed’i, Kur’an-ı Kerim’i, anamı, babamı, sevgiyi, aşkı, nefreti, güzeli, çirkini yeni her şeyi, bütün nesneleri tanıtan bir şeyi ben nasıl sevmeyeyim? Kitap, yaşam sebebimdir” ifadelerini kullandı.

Bozdemir, küçük yaşlardan itibaren kitap biriktirmeye başladığını ve 45 bin kitaplık bir kütüphanesi olduğunu söyledi.  

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Kadıköy'de gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Flamingoların Afrika göçü başladı! Nefis kareler

Flamingoların Afrika göçü başladı! Nefis kareler

Kuruluş Osman'dan ilk kareler

Kuruluş Osman'dan ilk kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA