''Kitaplar benim yaşama sebebim''

Çevresinde ‘Koyuncu Baba’ diye tanınan 58 yaşındaki Bozdemir, yaklaşık 45 bin kitaba sahip. Bozdemir, “Sevgi bence, Everest Tepesi’ne inmemecesine çıkmaktır. Sevgi, dikenli bir tarlanın içinde çıplak ayaklarınla kanarcasına koşmaktır. Sevgi, Alaska’nın buzullarında donmak. Sevgi, sevgilide yok olmaktır. Böyle sevdiğin zaman işte gerçek sevgi oluyor. Kitapları ben her şeyden çok seviyorum. Rabb’imi, Hz. Muhammed’i, Kur’an-ı Kerim’i, anamı, babamı, sevgiyi, aşkı, nefreti, güzeli, çirkini yeni her şeyi, bütün nesneleri tanıtan bir şeyi ben nasıl sevmeyeyim? Kitap, yaşam sebebimdir” ifadelerini kullandı.

Bozdemir, küçük yaşlardan itibaren kitap biriktirmeye başladığını ve 45 bin kitaplık bir kütüphanesi olduğunu söyledi.