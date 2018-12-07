Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kız arkadaşına kızdı, piknik tüpü ile aracında intihar etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan genç, aracında piknik tüpü ile intihar etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırsal Gündoğan Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, 17 LM 453 plakalı aracı park halinde gördü. Jandarma ekipleri aracın içerisinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde Erkan Ç. (24) adlı şahsın araç içerisinde cansız bedeni bulundu. Erkan Ç.'nin kız arkadaşı ile tartıştığı, bunun üzerine koruluk mevkiine gelerek, araçta bulunan piknik tüpünü açıp, kapılarını kilitledikten sonra intihar ettiği tespit edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pearl Harbor Saldırısı - Tarihte bugün 7 Aralık 1941

Pearl Harbor Saldırısı - Tarihte bugün 7 Aralık 1941

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA