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Yaşam

Kız arkadaşla gezinti, kazayla bitti

Esenler'de kız akadaşıyla gezintiye çıkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarpıp, takla attı. Sürücü yaralanırken, kız arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:23
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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Esenler Hal Otogarı'ndan TEM Otoyolu'na bağlanılan yolun Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal K. babasına ait 34 VN 167 plakalı otomobili alarak, kız arkadaşı Fatma A. ile gezintiye çıktı. Ancak kontrolden çıkan

otomobil, bariyerlere çarparak, takla attı. Kazada sürücü Bilal K. yaralandı. Kız arkadaşı ise yara almadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücü Bilal K. ile kız arkadaşı Fatma A.'yı hastaneye götürdü. Kaza haberi üzerine gelen baba Bilal K., otomobilin yanından ayrılmadı.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Trafik ekipleri, trafik akşını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

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