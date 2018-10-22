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Rize’nin Derepazarı ilçesinde kadın hentbol takımını taşıyan minibüs yan yattı: 14 yaralı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde kadın hentbol takımını taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 14 kişi yaralandı.

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 Edinilen bilgiye göre, ilçenin Sandıktaş köyünde meydana gelen trafik kazasında Rize istikametine gitmekte olan Berkant Baynazoğlu (21) yönetimindeki 53 HL 144 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Pazar Kız Hentbol Takımı sporcuları ve teknik heyetini taşıyan minibüsün yan yatması sonucu Oğuzhan İnce (26), Tuğba Çiçek (23), Seden İşgören (31), Mehtap Tezkorkmaz (19), Özlem Sürek (28), Elif Tercüman (21), Bilge Birben (17), antrenör Fatma Bantoğlu (47), İlke Şen (33), İrem can İnce (15), Tülay Kibaroğlu (24), Çiğdem Dedecan (25) ve Michaellaevnive Mağba (25) yaralandı. Yaralılar, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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