Kız kardeşinin sevgilisiyle kavga etti: 1’i ağır, 3 yaralı

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mihrivefa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet S. kız kardeşiyle arkadaşlık yapan Mustafa Y. ile buluştu. Buluşma sonrasında çıkan sözlü tartışma ikilinin arkadaşlarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Abdulsamet S. ile arkadaşı Murat D. başından, karşı gruptan Veli A. ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının yardımıyla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Veli A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken diğer iki yaralı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Hüseyin C., Mustafa Y. ve Rahim V'yi gözaltına aldı.