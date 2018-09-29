Kız kardeşinin sevgilisiyle kavga etti: 1’i ağır, 3 yaralı
Konya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
- İHA
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mihrivefa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet S. kız kardeşiyle arkadaşlık yapan Mustafa Y. ile buluştu. Buluşma sonrasında çıkan sözlü tartışma ikilinin arkadaşlarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Abdulsamet S. ile arkadaşı Murat D. başından, karşı gruptan Veli A. ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının yardımıyla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Veli A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken diğer iki yaralı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Hüseyin C., Mustafa Y. ve Rahim V'yi gözaltına aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.