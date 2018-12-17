Kız öğrenciler daha başarılı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin üçüncüsü olan ‘2018 Liselere Geçiş Sistemi-Merkezi Yerleştirme ile Yerleşen Öğrencilerin Performansında’ öğrencilerin sınavdaki durumlarına ilişkin detaylı analizler yapıldı. Raporda, sınav süreçlerinin iyileştirilmesi için atılacak adımlara da yer verildi. Öğrencilerin testlerdeki ham puan ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelendi ve kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi. Ortalama ham puanları arasındaki farkın en düşük olduğu test ise matematik olarak belirlendi.

En yüksek Türkçe’de

Sınav sonucuna göre, öğrencilerin en yüksek başarıyı 16.48 ortalama ile Türkçe’de, en düşük başarıyı ise 6.99 ortalama ile matematikte gösterdiği ortaya çıktı. Sayısal bölümde yer alan fen bilimleri testinde de öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği görüldü. Soruların boş bırakılma düzeylerini belirlemek için soruları boş bırakan öğrencilerin oranları hesaplandı. Öğrenciler en çok yüzde 28.99 oran ile matematik testindeki soruları boş bıraktı. Bunu ağırlıklı olarak fen bilimleri testi ile yabancı dil testi izledi. Öte yandan rapor, ebeveynlerin eğitim düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin sınav puanlarının da arttığını gösterdi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile lisansüstü olan öğrencilerin sınavları arasında 60 puandan fazla fark bulundu. LGS’de yerleşen öğrencilerin yüzde 83.97’si devlet okullarından, yüzde 16.03’ü ise özel okullardan mezun oldu.