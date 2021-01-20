Kızartmalık, kumpir ve cipsten sonra patatesin yeni şekli 'dondurma'

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:57 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:01

Yaklaşık 900 bin ton rekolteyle üretimde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, kızartmalık, haşlama, kumpir ve cips olarak tüketilen patatesin dondurması da yapıldı.

Dondurmanın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nin isminden esinlenerek ortaya çıkarılan "NOHUTT" markası adı altında satışa sunulması hedefleniyor.

Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, AA muhabirine, patatesin kentin önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Patatesle ilgili alternatif bir ürün düşündüklerini anlatan Ölmez, "Geçen sene patates cezeryesi yapmıştık. Bu sene de patates dondurması yapalım istedik. Patates dondurmasının diğerlerinden hiçbir farkı yok. Patates, süt, saf salep kullandık. Çok güzel de bir ürün ortaya çıktı." dedi.

Ölmez, patatesli dondurmayı sektör temsilcilerine, akademik camiaya ve çok sayıda kişiye tattırdıklarını ve ürünle ilgili olumlu dönüş aldıklarını belirtti.

Dondurmayı tadanların yedikçe bir daha yemek istediğini söylediğini aktaran Ölmez, ürünün çok beğenildiğini vurguladı.

Ölmez, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'ın bu konuya özel önem verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seri üretime geçip, dondurmayı 'NOHUTT' markası adı altında satmayı düşünüyoruz. Dondurma firmaları da ürün çeşitliliğini artırmak için patates dondurmasını tercih edebilir. İlerleyen dönemde ürünümüzün patentini alacağız. Patatesin daha fazla tanıtımını yapmak ve gastronomiye yeni bir ürün kazandırmak için patates dondurmasını yaptık."

- PATATESLİ DONDURMANIN TARİFİ

Patates dondurmasının evde de yapılabileceğini dile getiren Ölmez, dondurmanın tarifi hakkında şu bilgileri verdi:

"Sütü şekerle kaynatıyoruz. Patatesimizi soyduktan sonra rendeliyoruz ve şekerle beraber biraz pişiriyoruz. Blenderden geçirdiğimiz patatesleri ve saf salebimizi sütümüze ilave ediyoruz. Birkaç defa çırpma teliyle karıştırdıktan sonra kıvama geldiğinde eksi 18 derecede dolapta bekletiyoruz. Donan ürünümüzü birkaç defa çıkartıp karıştırıyoruz ki buzlanma olmasın ve dondurmamız homojen bir kıvamda olsun. Dondurmamız, sade, cevizli, fındıklı, fıstıklı tüketebilir."