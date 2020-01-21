Kızgın filden böyle kaçtılar

star.com.tr 21.01.2020 12:54 - Güncelleme: 21.01.2020 13:03

Hindistan'da hayvanları doğal ortamlarında incelemek için safariye çıkan turistlerin gezileri, bir fili kızdırınca korku dolu anlara sahne oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kızgın filin kovaladığı adam, kendini son anda geziye çıktıkları araca atıyor. Ancak adamın araca girmesi de fili durduramayınca, turist grubu arabayla filden kaçmaya başlıyor.

Görüntülerde aracın peşinden koşan fil, safari aracındaki turistlerin çığlık atmaya başlamasıyla duruyor.

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları, 'Doğal yaşamın saygı gösterin' şeklinde tepki göstererek doğal ortamdaki vahşi hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini savundu.