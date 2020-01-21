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Yaşam

Kızgın filden böyle kaçtılar

Ormanda safariye çıkan bir grup turist, kızgın filin saldırısından son anda kurtuldu.

HABERİN
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star.com.tr21.01.2020  12:54 - Güncelleme: 21.01.2020  13:03

Hindistan'da hayvanları doğal ortamlarında incelemek için safariye çıkan turistlerin gezileri, bir fili kızdırınca korku dolu anlara sahne oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kızgın filin kovaladığı adam, kendini son anda geziye çıktıkları araca atıyor. Ancak adamın araca girmesi de fili durduramayınca, turist grubu arabayla filden kaçmaya başlıyor.

Görüntülerde aracın peşinden koşan fil, safari aracındaki turistlerin çığlık atmaya başlamasıyla duruyor.

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları, 'Doğal yaşamın saygı gösterin' şeklinde tepki göstererek doğal ortamdaki vahşi hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini savundu.

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