Tekirdağ'da kızıla boyanan bölgede denize girmek ve yaklaşmak yasaklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Kamaradere Mahallesi’nden denize dökülen derenin renginin kızıla dönmesi üzerine belediye tarafından bölgeye şerit çekildi. Denize yaklaşmak ve girmek yasaklandı

Çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğu iddia edilen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme yapılan derenin denize döküldüğü yere Marmaraereğlisi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince "Denize girmek yasaktır" tabelası konularak şerit çekildi. Yaklaşık 100 metrelik alan şerit içine alınarak vatandaşlar uyarıldı.

Derenin son durumu hakkında bilgi veren Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V. Ozan Doğan, "Kamaradere Deresi 3, 4 gündür bu şekilde akıyor. Vatandaşların belediyemize yaptığı ihbarla biz de bu konuyu incelemeye aldık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdik. Onlar da geldiler ve numune aldılar.

Gerekli çalışmalar yapıldı. Bu bölgede kirli suyun kaynağını tespit etmeye çalıştık. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ihtimal olan tesislerden numuneler alarak buradaki numunelerle karşılaştıracaklar. Bakanlığa gönderildi numuneler. Bu kirlilik durumuna kimin neden olduğu belirlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelecek rapora göre Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gerekli yaptırımları uygulayacak. Konuyla ilgili Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgeyi koruma altına aldı. İnsan girişi, yüzme ve hayvan girişine kırmızı şerit çektik. Hayvanlarda ciddi sıkıntılar var. Balıklarda bazı ölümler görüldü. Suyun baz değeri 12’ye kadar yükselmiş durumda. Aside baz dengesinde büyük sıkıntılar var. Baz 12 değerinin çevresel etkileri çok olumsuz. İnşallah çalışmalarımız olumlu sonuç verir" dedi.