‘Kızılay Anneleri’ ALS’ye dikkat çekti 

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Kadın Kolları’nın “Kızılay Annesi Projesi” kapsamında, sanat, siyaset ve iş dünyasından kadınlar, ALS hastalarına yardım için düzenlenen yemekte bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen “3. Kızılay Annesi Dayanışma Yemeği”ne, Emel Sayın, Demet Akalın, İpek Açar, Nükhet Duru, Zahide Yetiş, Aslı Hünel, Serenay Sarıkaya, Melike Öcalan, Berrin Zorlu, Siren Ertan, Aslı Üstünkaya, Elif İnci Aras, Nurhan Tarman, Gül Ergi ve Ergül Azaphan’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

İYİLİĞİN SEMBOLÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın eşi Hatice Uysal’ın da katıldığı program Kızılay İstanbul Şubesi’nin tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşeoğlu, Kızılay Annesi Projesi’nde bu yılın temasının ALS hastalığı olarak belirlendiğini ve yemekten elde edilen gelirle bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlara yardım edileceğini söyledi. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, kadınların yardım çalışmalarındaki önemine değinerek “Nerede kadın varsa iyilik ve barış vardır. Kadının dokunduğu her yerde iyilik vardır. Tüm heyecanıyla devam eden bu projemizde her gün aramıza yeni Kızılay annelerinin katılmasından dolayı son derece mutluyuz.” dedi. Katkıda bulunanlara plaket verilirken, program şarkıcı Göksel’in konseriyle sona erdi.