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Kızılay dünyaya model olacak 

Türk Kızılayı 150. yılını, ulusal ve uluslararası bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Beşiktaş’ta bir otelde “Kızılay Talks” konferansı yapıldı.

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Konferansta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Bütün bilgi birikimimizi ve imkânlarımızı insani yardım projelerine aktarıyoruz. Bu nedenle 150. yıl projelerimizle, Türk Kızılay’ın gelir ve bağış kaynaklarını artırmak istiyoruz. Konferansımızda İnsani Yardım Eko sistemi, İnsani yardımda medyanın rolü, Değişen İnsani Yardım Mimarisi, Dijital Değişim ve Finansman konularını ele alıyor, küresel insani yardım sektöründe oluşan reform ihtiyacına vurgu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Kınık, Yemen’de yaşanan insanlık sorunlarına değindi ve dünyada 137 milyondan fazla insanın bir başkasının yardımı olmadan yaşayamadığını belirterek “Tek bir insanın dahi ölmesine izin vermeyiz. Tek bir insanı korumak, insanlığı korumaktır” dedi.  

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